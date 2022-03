Wit-Russen op dievenpad: “Eten in opvangcentrum beviel me niet”

Tonijn

De buit bestond onder meer uit 15 dozen Ferrero Rocher, verschillende flessen sterke drank en blikjes tonijn. Ze verplaatsten zich met een wagen die een dag eerder ook al was gefilmd in Meise. Daar hadden dieven uit een speelgoedwinkel enkele gezelschapspelen ontvreemd. Op de bewakingsbeelden van die winkel was één van de Wit-Russen te zien die in Sterrebeek was opgepakt. “De diefstal in Meise geeft hij toe, maar in Sterrebeek heeft hij niets gestolen”, pleitte zijn advocaat. “Hij was met de andere twee mannen op stap maar is niet verantwoordelijk voor wat zij al of niet gedaan hebben.” De tweede man erkende dat hij in Sterrebeek enkele blikjes tonijn had gestolen. Naar eigen zeggen had hij dat gedaan omdat het eten in het opvangcentrum waar hij verbleef, hem niet beviel. De derde man ontkende dan weer dat hij ook maar iets had gestolen. “Hoe krijg je voor meer dan 700 euro aan spullen zelfs in je jas verstopt?” vroeg zijn advocaat zich af. Uitspraak op 6 april.