Winnaars Krotrock Rally zijn bekend

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise Politie trekt in april 17 rijbewij­zen in voor overdreven snelheid: wegpiraat rijdt 144 km/u in zone 70

Lokale politiezone K-L-M heeft in april 17 rijbewijzen ingetrokken bij 19 snelheidscontroles op verschillende plaatsen in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. In de Robbroekstraat in Steenhuffel werd een wegpiraat tegen 144 kilometer per uur geflitst in een zone 70.

4 mei