Winkeldieven veroordeeld: “Na mijn vrijlating onder voorwaarden elke dag gestolen”

Op 24 februari werd een Armeense man door een beveiligingsagent van een Spar-winkel in Meise tegengehouden toen hij flessen drank onder zijn kleren hadden verstopt en vervolgens de winkel wilde verlaten. In zijn wagen trof de politie vervolgens 40 flessen alcoholische dranken aan en 4 Lidl-zakken. Na een korte navraag bleken de flessen even daarvoor uit die winkel gestolen te zijn. Terwijl de agenten in de buurt van de wagen bleven kwam een tweede man naar de auto. Ook hij werd hierop gearresteerd. Uit de analyse van de beelden van verschillende winkels bleken de twee in 6 winkels in Meise en Machelen gestolen te hebben. Een van hen bleek eind vorig jaar al veroordeeld te zijn voor winkeldiefstallen. “Ik heb na mijn vrijlating onder voorwaarden elke dag gestolen”, klonk het stoer tegen de agenten.