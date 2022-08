Weyts investeert 800.000 euro in vijf scholen in regio

Het grootste bedrag – 600.000 euro - gaat naar de Vrije Basisschool Sint-Maarten in Meise. Dat geld zal gebruikt worden voor de bouw van extra klaslokalen voor in totaal 220 leerlingen. De Sint-Clemensschool in Hoeilaart krijgt dan weer 102.000 euro voor de renovatie en binnenafwerking in Blok B. In Vilvoorde krijgen Virgo Plus en Heilig Hart respectievelijk 30.500 en 27.500 euro. Virgo Plus zal het geld gebruiken voor de plaatsing van een ventilatiesysteem in het muzieklokaal en het technologielokaal. In Heilig Hart wordt het geld besteed aan het uitbreiden van de school en het aanpassen van plafonds en de verlichting in klaslokalen. Het gaat om een verhoging van een eerder toegekende subsidie. Tot slot gaat 51.000 euro naar ventilatiewerken in het ZAVO in Zaventem.