Westrode Morgen wordt voorgesteld: “Groen en open ruimte zijn prioritair”

Grimbergen Katje 'te vondeling' gelegd in kapotte transport­box aan voordeur Kattenkabi­net: “Diertje heeft uren in de regen gezeten”

Bij het Kattenkabinet in Grimbergen lieten onbekenden maandag een jonge kat achter. Het diertje werd mogelijk pas uren later door Kristien Huygh, in wiens huis de vzw is gevestigd, gevonden. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

4 januari