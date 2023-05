WEER. Vanochtend zware regen en bewolking in Meise

BINNENKIJ­KER. Sextalk, feministi­sche cocktails en vooral: géén mannen. Dit is The Nine, de meest exclusieve vrouwen­club van het land

Excentriek en luxueus, maar bovenal: exclusief. Eén stap in club The Nine, en je waant je instant in een andere wereld. Van een regendouche in de toiletruimte tot een bibliotheekkast met op kleur gerangschikte boeken. Niets werd aan het toeval overgelaten door CEO Georgia Brooks (36). Maar je mag de club enkel in op vertoon van een lidkaart, waarvoor je zo’n 900 euro per jaar moet neertellen. Tot nu. Want sinds april zijn het restaurant en de bar op vrijdag toegankelijk voor iedereen. Kijk uitzonderlijk mee in één van de meest tot de verbeelding sprekende clubs. “Het is als een sportschool voor de ziel.”