WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Meise

Derde fotozoek­tocht van Luc en Patrick stuurt je op ontdekking in en om Rossem

Voor het derde jaar op rij organiseren Luc Larivière en Patrick van Rumste een fotozoektocht in hun Meise. In deze fotozoektochten wordt telkens een ander deel van de gemeente belicht. Dit keer is Rossem aan de beurt, met een uitstapje op het grondgebied van Steenhuffel. Nog tot 30 september kan je gratis deelnemen als je in aanmerking wil komen voor een prijs.