WEER. Vanochtend kans op bewolking in Meise

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: fietspad Merchtemse­steen­weg leidt nog steeds de weg op, “maar we bekijken een heraanleg”

Vorig jaar deed HLN het zogenaamde VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek. Lezers konden plekken melden waar fietsen in hun gemeente gevaarlijk is. Een jaar later bekijken we de stand van zaken: is er iets veranderd of niet? Voor Meise kwam de Merchtemsesteenweg het vaakst aan bod bij de lezers: “Het fietspad stopt hier abrupt waardoor je net naast de razende auto’s de rijbaan op moet. Het likje bruine verf als fietspadindicatie op de rijbaan helpt ook niet veel.”