WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Meise vandaag

Schulden­last gemeente stijgt voor het eerst sinds lang: “Toch horen we bij de de betere leerlingen van de klas”

Voor het eerst in meer dan 10 jaar steeg in 2022 de schuldenlast van de gemeente Grimbergen. Dat bleek bij de bespreking van de jaarrekeningen tijdens de jongste gemeenteraad. De uitstaande schuld bedroeg begin dit jaar 35,5 miljoen euro, een miljoen meer dan een jaar eerder. Oppositiepartij Groen toont zich kritisch over het financiële beleid.