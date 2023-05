WEER. Kans op helder weer vanochtend in Meise

Oppositie niet mals voor tussen­tijds rapport Lokaal Energie en Klimaat­pact: “Doelstel­lin­gen in de verste verte niet gehaald”

Tijdens de gemeenteraad van 15 mei presenteerde het bestuur een tussentijds verslag over het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). Dat pact bundelt 17 concrete veranderingen die Vlaamse gemeenten in 2030 achter de rug moeten hebben, als opstapje naar een klimaatneutraal 2050. Meise hinkt zwaar achterop, klinkt het vanop de oppositiebanken. “De ontnuchtering is groot.”