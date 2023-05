WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Meise

CD&V heeft kritiek op nieuwe fietspaden Molen­straat

De wegen- en rioleringswerken aan de Molenstraat in Nieuwenrode zijn bijna afgelopen. Het dossier hiervoor werd opgestart in 2015 onder de vorige bestuursmeerderheid (CD&V en Vooruit) en het gemeentebestuur kreeg voor de werken steun van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur. CD&V, momenteel in de oppositie, stelt zich nu vragen bij de afwerking van de wegenwerken.