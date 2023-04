WEER. In Meise bewolking vanochtend

Chloë (17) zet zich deze zomer in Senegal in voor gender­recht­vaar­dig­heid: “Kans grijpen om te kunnen helpen”

De Grimbergse scholiere Chloë Bogemans heeft een speciale zomer om naar uit te kijken. Eind juli heeft zij geen tijd voor een studentenjob van 13 in een dozijn. Dan trekt ze namelijk, in haar gedaante van ambassadeur van vzw YOUCA, naar Senegal om lokale jongeren bij te staan in hun strijd voor gendergelijkheid en tegen seksueel geweld. “Ik kijk er enorm naar uit.”