WEER. In Meise bewolking vanochtend

Lea-Marie Gieskes (11) uit Opwijk verovert Europees kampioen­schap Streetdan­ce in Duitsland

De 11-jarige Lea-Marie Gieskes uit Opwijk heeft afgelopen weekend een indrukwekkende prestatie geleverd tijdens het Europees Kampioenschap Streetdance in Kalkar, Duitsland. In de categorie freestyle U12 Novice wist ze zich te kronen tot Europees kampioen. Daarnaast behaalde ze samen met haar team, Mini Made2Move, nog een Europees kampioenschap in de categorie U14 Advanced. Deze fantastische resultaten zijn het resultaat van hard werken en de professionele begeleiding van Fundi Omari en Nele De Mol, die het team leiden. De dansschool, genaamd Made2move, is gevestigd in Wetteren.