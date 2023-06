WEER. Helder weer in Meise vanochtend

Leerlingen VBS Prinsenhof halen fiks bedrag op voor Kom Op Tegen Kanker, Ket­net-ge­zicht Gloria Monserez haalt cheque op

Ketnet-wrapster Gloria Monserez is meter van de actie De Pet Op Tegen Kanker. In die hoedanigheid was ze woensdag op bezoek in de Vrije Basisschool Prinsenhof in Grimbergen. De leerlingen van deze school hadden een mooie verrassing voor hun gast in petto. Ze mocht een cheque van 9.178 euro in ontvangst nemen, waarmee de leerlingen van de school Kom Op Tegen Kanker steunen.