Wandeltrefpunt geteisterd door vandalisme en drugs: “Ooit 60 lachgaspatronen gevonden op één dag”

De Heirbaan in Meise is een populair trefpunt voor wandelaars in de omgeving, de straat ligt in agrarisch gebied en biedt zicht op de landelijke velden in het dorp. Aan de kruising met de Fluxenbergweg staat er een picknicktafel die gretig gebruikt wordt, helaas niet alleen door wandelaars. Sinds een jaar krijgt de buurt van de landelijke voetweg te maken met brandstichting en herhaaldelijk vandalisme. Druggebruikers komen er lachgas inhaleren en laten vervolgens een hoop afval achter. Jan Verbelen, inwoner van Meise en fervent wandelaar is de situatie grondig beu. “Ik wandel wel wat kilometers af op een week en stelde al meermaals vast dat vandalen de omgeving teisteren. Overdag is het een trefpunt voor wandelaars, maar ‘s avonds zie je er vooral hangjongeren die drugs gebruiken. Afgelopen weekend hebben de zitbanken schade opgelopen na een brand.”