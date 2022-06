“Waarom een nieuwe bestemming zoeken voor ‘t Verloren Uurke terwijl dat onze thuis is?”

Brussel/Rand Van blinkende bolides tot een workshop barbecue: 7 tips voor een geslaagde Vaderdag in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Alle papa’s worden op zondag 12 juni in de bloemetjes gezet, want dan is het Vaderdag. Nog op het laatste nippertje inspiratie nodig om hem te verrassen? We bekeken de mogelijkheden in Brussel, de Rand en het Pajottenland en selecteerden zeven fijne uitstappen, activiteiten en cadeaus voor papa’s. Van zoetebekken tot voetballiefhebbers: er is echt voor ieder wat wils.

10 juni