Vrouw apprecieert bezoek deurwaarder niet

Kapotte brug kan feestvreug­de in Humbeek niet drukken: “Misschien krijgen we er dit weekend wat extra ramptoeris­ten bij”

De Grimbergse deelgemeente Humbeek werd donderdag letterlijk in twee gesneden. De brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde, in het hart van het dorp, werd toen zwaar beschadigd bij een aanvaring. “Net twee dagen voor de Kanaalfeesten, dat stond zeker niet in de planning”, klinkt het bij de organisator. “Maar het komt gelukkig allemaal wel goed.” De gemeente wil voor maandag, de dag van de jaarmarkt, al een oplossing vinden om het kanaal over te steken.