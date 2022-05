Voormalig wielrenner Emiel Van Cauter heeft voortaan eigen plein

Meise Incovo en Interza bedanken 2.100 ‘propere burgers’ in Planten­tuin van Meise: “Deze vrijwilli­gers zijn goed voor 5.000 zakken zwerfvuil per jaar”

In de Plantentuin in Meise hebben Incovo en Interza zondag de 2.100 ‘propere burgers’ in de bloemetjes gezet die jaarlijks 5.000 zakken zwerfvuil verzamelen in tien gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel.

1 mei