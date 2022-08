Volgende reeks van Dertigers zet Groene Gordel in de kijker

De reeks Dertigers heeft een nieuwe cast én een nieuwe omgeving. Waar de opnames vroeger in stedelijk Antwerpen plaatsvonden, zoeken ze het nu in de Groene Gordel en daar gaan we heel wat van te zien krijgen. “Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toeristische regio van Vlaanderen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. Een terechte keuze dus voor de mooie fietsdecors en dergelijke. “Fietsen is zowat de rode draad doorheen de reeks, bij vooral de mannelijke acteurs. Zij gaan dus vaak te zien zijn in de mooie groene omgeving”, vertelt Idalie Samad (26) die Ada vertolkt. “Ik woon zelf in Overijse en ben zeer trots op onze prachtige Druivenstreek. Maar ik heb hier toch ook al prachtige velden mogen ontdekken. Sommigen zullen ook huizen herkennen, want de ploeg filmt bestaande panden in deze gemeenten.”