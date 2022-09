Vijver is eindelijk schoon, lusttuin bijna klaar voor bezoekers

grimbergen Say Hi! tegen nieuwe invulling van Douwe Egbertsfa­briek: ‘Hi!’

Hi! is een van de nieuwe invullingen op voormalige Douwe Egberts-site langs de Ring. Projectontwikkelaar Global Estate Group heeft er een hypermodern, circulair en groen bedrijventerrein ontwikkeld. Bedrijven kunnen er hun personeel hybride laten werken, ze kunnen er evenementen organiseren. Het meetingcenter is klaar, het lintje is geknipt. De verbouwing van de volgende KMO-hal start volgend jaar.

23 september