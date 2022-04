Vijf dagen fotoshoot uitverkocht in 45 minuten

Meise Paardenze­ge­ning op Paasmaan­dag “Traditie wat nieuw leven inblazen, iedereen welkom!”

Op Paasmaandag staat de paardenzegening op het programma in Rossem. “Iedereen die zijn of haar paard wil laten zegenen is welkom. Wie een lief zoekt ook. Want de traditie gaat dat je drie maal rond de kerk van Rossem moet lopen om de liefde van je leven te vinden.”

12 april