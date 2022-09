Vergunning lagune Agroservice vernietigd. “Deputatie, buurt en gemeentebestuur halen hun slag thuis”

In Rossem is het een gespreksonderwerp dat al enkele jaren af en toe de kop op steekt: de hinder door Agroservice. Althans zo wijst een deel van de buurt met de vinger. Agroservice is een loonwerkersbedrijf in Rossem dat aan landbouw doet. Vroeger lag de focus volledig op het telen, oogsten en bundelen van plantaardige producten en was er slechts een klein deeltje mestopslag. Sinds een goede drie jaar is er echter een lagune aangelegd die plek heeft voor 4,4 miljoen liter vloeibare mest. Sindsdien regende het bij de gemeente aan klachten over geurhinder in de zomerperioden. Die geurhinder was volgens Sonja Maes zelf veel minder na het installeren van een biofilter, zo vertelde ze in 2021.