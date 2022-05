‘Verdwenen’ gsm leidt tot vechtpartij

Een kennis van de beklaagde was op 10 november 2019 zijn gsm vergeten bij haar thuis nadat ze een stevige discussie hadden gehad. Ze spraken af op de parking van een café in Meise maar daar bleek dat de ruzie nog niet ten einde was. “Zij was daar samen met haar vriend en de kennis die zijn gsm kwam ophalen was met zijn moeder meegereden”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier. “Ze weigerden echter de gsm terug te geven en reden hem bijna omver.” Een nieuwe discussie startte en op een gegeven moment kwam de beklaagde tegenover de moeder te staan. Volgens de moeder sloeg en stampte de beklaagde haar meermaals. Uit een medisch attest bleek dat de vrouw gekneusde ribben, schaafwonden aan de borststreek en een gezwollen oog had. De beklaagde had een heel andere versie. “Ik heb haar nooit geslagen! Ze is gevallen en ik wilde haar recht helpen. Zij heeft me toen aan het haar getrokken en toen heb ik me proberen los te maken. Met die verwondingen heb ik niets te maken”, sprak ze tegen de rechter.