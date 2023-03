Vanochtend lichte regen en bewolkt weer in Meise

Dirk Vandervel­den fietste al door 508 van de 581 Belgische gemeenten om geld in te zamelen voor To Walk Again

Begin 2022 startte Dirk Vandervelden met een ambitieuze doelstelling om tegen augustus 2023 door alle 581 Belgische gemeenten te fietsen en zo (minstens) 5.810 euro in te zamelen voor het project To Walk Again van Marc Herremans. De teller staat nu op 508 gemeenten, en dit weekend waren de laatste drie gemeenten van de provincie Antwerpen aan de beurt. De voorlopig mooiste plek vond hij ook in die provincie. Hij zou nog graag een kleine 2.000 euro extra inzamelen. Steunen kan via deze link.