Twee nieuwe boekenruilkastjes in Meise

Sinds kort staan er op twee plaatsen in Meise boekenruilkastjes. Het principe is eenvoudig. Neem een boek, zet een ander in de plaats. De gemeente ziet de ruilkasten ook als een plek om de buren te leren kennen. Het project is een samenwerking van de bibliotheek en lokaal dienstencentrum De Spil.