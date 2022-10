Tickets voor griezeltocht Plantentuin zijn beschikbaar (maar beperkt)

Meise Bestuurder rijdt in gevel van buren en veroor­zaakt gaslek, politie moet in woning inbreken

In de Heidestraat in Meise zijn de hulpdiensten momenteel ter plaatse voor een gaslek in een garage. Het lek ontstond nadat een wagen inreed op de gevel van een woning. Er vielen geen gewonden, maar de politie moest wel inbreken in de woning. De Potaardestraat is momenteel afgesloten voor verkeer.

13 oktober