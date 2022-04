Straatstofzuigers moeten Meisese straten properder houden

Brussel en de rand Ronddwalen in het Rubenskas­teel, Guinness drinken of zoeken naar hippe kamerplan­ten: dit staat dit weekend in Brussel en de rand op de agenda

Is je agenda van komend weekend nog volledig leeg of wil je dat laatste gaatje toch nog opvullen, dan zorgen wij ervoor dat je zelf niet meer op zoek moet naar een leuke activiteit in Brussel en de rand. Van een pop-upplantenbeurs tot de geest van een gerenommeerde schilder die de poorten van zijn kasteel open zet: aan mogelijkheden geen gebrek komend weekend. Wij lijsten er vijf van op.

17 maart