Slim, voorzichtig, maar veel te zwaar: hoe Italiaanse maffiabaas jarenlang kon onderduiken in ons land

Haacht Op huizen­jacht in... Haacht: “Prijsstij­ging van Leuven wordt gevolgd, maar nabijheid van drie grote steden is belangrij­ke troef”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Het Laatste Nieuws gaat elke week op onderzoek. Deze week: Haacht, een gemeente tussen Brussel, Leuven en Mechelen waar zowel jong als oud hun gading kunnen vinden. Lees meer over vastgoed in Vlaams-Brabant in ons dossier.

6 januari