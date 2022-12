Sinterklaas en pieten trekken hele dag lang door Meise

Opwijk Nieuwe gaspijplei­ding onder Opwijk: impact blijft beperkt

Gasnetbeheerder Fluxys wil een nieuwe gaspijpleiding aanleggen tussen Desteldonk en Opwijk. De start van de werken is voorzien in maart 2023 en eind dat jaar moeten de werken al achter de rug zijn. De leiding kan in de toekomst eventueel ook ingeschakeld worden voor het transport van waterstof.

