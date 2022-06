Schoolbussen Meise zullen niet meer rijden vanaf 2023

“Het komt over als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Sonja Becq, fractieleider CD&V. “Het gemeentebestuur schaft het schoolvervoer af met ingang van 1 januari 2023. Bijna 200 kinderen die in het verleden konden rekenen op het busvervoer komen daarmee in de kou te staan.” Het punt staat op de agenda voor de gemeenteraad en moet nog gestemd worden alvorens definitief. Maar dat is het geval bij meerderheid van stemmen. Vandaar dat CD&V nu al aan de alarmbel trekt. “Dat ze dit zonder enig overleg met de scholen, noch met de betrokken ouders beslissen vinden wij niet te begrijpen.”

Bevoegde schepen Jorn Lathouwers (LB+) beaamt: “We willen die inderdaad afschaffen. Als dit bevestigt is op de gemeenteraad zullen we alle ouders op de hoogte brengen. Dit is een beleidsbeslissing waar wij achter staan. Momenteel legt de gemeente 200.000 euro per jaar toe aan de schoolbussen om het rijden mogelijk te maken. Ouders betalen wel een bedrag per schooljaar, maar dat dekt lang niet alles. Het verkregen bedrag bij de ouders is zo’n 16.000 euro. De gemeente legt 196.000 euro toe. Een hoog bedrag voor relatief weinig kinderen, vinden wij.” De gemeente kiest ervoor om het bedrag dat anders naar de schoolbussen gaat, te investeren in alle scholen in Meise zodat alle leerlingen er baadt bij hebben.

“Zo willen we de niet-gemeentelijke scholen een eenmalige subsidie geven van 5.000 euro per school. Die kunnen ze dan investeren in speeltuigen voor op de speelplaats bijvoorbeeld. Bij de gemeentelijke scholen willen we twee keer per week vers fruit voor de leerlingen voorzien. Daarnaast willen we inzetten op het veiliger maken van de schoolomgevingen, huiswerkbegeleiding, sport tijdens de middag en ga zo maar door, het invoeren van de bucky-badge. Een badge die punten bijhoudt dat leerlingen krijgen wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen. Ze kunnen met hun punten terecht bij lokale handelaars”, duidt Lathouwers.

De gemeente heeft zelf twee schoolbussen in het bezit, de twee anderen worden gehuurd. De schoolbussen zouden wel blijven rijden voor uitstappen en de zwemles voor de scholen waar dat nodig is.

Niet alleen het besteden van het budget is een reden tot het stopzetten van het busvervoer. Ook het moeilijk vinden van busbegeleiders is een steeds groter wordend probleem. “Tijdens de coronacrisis viel het busvervoer naar de scholen ook stil. We hebben geen enkele klacht ontvangen van ouders die hun kinderen niet op school kregen. Vanuit kinderopvang Pagadder kwamen wel klachten. Maar dat is een privé initiatief dat nu medegebruik maakt van die dienst.”

Veiligere omgeving moet meer scholieren stappend en fietsend naar school doen komen

Veerle De Cuyper (CD&V): “Het gemeentebestuur heeft de mond vol over een veilige schoolomgeving. Weetdat er op deze manier mogelijks wel honderd extra auto’s rond de schoolpoort circuleren op de drukke schoolmomenten. Welke oplossing is er voor de ouders die hun kinderen niet zelf naar school kunnen brengen? Biedt de gemeente een alternatief?“, stelt ze zich de vraag.

“De scholen die gebruik maken van de schoolbus, hebben ook bushaltes in de buurt”, reageert Lathouwers. “Wij hebben verschillende lagere scholen. Bijna alle gezinnen wonen binnen een straal van 5km rond de school waar hun kinderen heen gaan. Wanneer we meer inzetten op veilige schoolomgevingen kunnen we hopelijk meer mensen overtuigen om te voet of met de fiets naar school te komen. We kiezen er dus voor om met het budget goed te kunnen doen voor alle lagere schoolkinderen.”

