Restotip: Frituur Elien “Hier droom ik al sinds ik twee jaar was van”

meiseElke week gaan wij op zoek naar nieuwe plekjes of nieuwe concepten waar je lekker kan eten of drinken. Van take away diensten tot brunch, nieuwe restaurants en frituren. We zetten ze graag voor jullie in de kijker. Vandaag is Elien Panneels (29) aan de beurt. Zij droomt als van kleins af van een eigen frituur en maakte die droom recent waar. Vind hier meer leuke tips uit jouw buurt .

Ze droomde er al van sinds ze twee jaar was: een eigen frituur met een snoepwinkel. “Niemand die wist vanwaar dat op die jonge leeftijd al vandaan kwam. De droom bleef duren en eindelijk, 27 jaar later komt de droom uit. Wel zonder de snoepwinkel”, lacht Elien.

Bij Frituur Elien kan je terecht voor lekkere frietjes, kwaliteitsvlees, artisanale producten, de gebruikelijke frituursnacks, huisbereide gerechten, slaatjes en broodjes. Een hele boterham dus. Ze werkte hier eigenlijk al sinds haar kinderenjaren naartoe. “Nochtans had ik geen familieleden met een frituur. Het idee was er en bleef er. Ik volgde in het middelbaar al een koksopleiding bij Coloma Plus in Mechelen om mijn droom waar te maken. Dat maakt dat ik hier de balletjes in tomatensaus huisgemaakt kan aanbieden, samen met nog warme gerechten en een huisbereide tartaar heb, die erg in de smaak valt bij de klanten. Ik merk dat dat door hen nu al een geliefd product is.”

Elien werkte ervoor bij slagerij Cornelissen in Grimbergen, dat is familie van haar en zij leveren nu bijvoorbeeld vlees voor de huisgemaakte brochettes, en Elien werkte al halftijds in een frituur. “Intussen werd het tijd voor mijn eigen verhaal. Ik wou graag een pand kopen, maar vond niet meteen iets geschikt. Mijn vriend en ik kochten een huis waardoor ik voor de frituur op zoek ging naar een huurpand in de plaats en dichtbij. En toen viel mijn oog vrij snel op dit pand waar vroeger Pizza Meise was, vlak naast de krantenwinkel op de Kapellelaan.” Tien weken verbouwen later was haar frituur klaar voor opening. Intussen zijn we al een bevalling en de opbouw van vaste klanten verder. Want Elien en haar partner werden onlangs ouders van Vince. Een uitdaging met de startende zaak. “Maar ik heb goede hulp van een jobstudent een flexi-job en van mijn man die zelfstandige hoefsmid is en toch op zaterdag mee komt helpen.”

Vaste klanten

“En op die korte tijd heb ik veel gezichten die terugkeren. Dat is heel fijn om te merken. Sommigen komen hier hun wekelijkse frietjes halen. Anderen zie ik bijna dagelijks. ‘s Middags zijn dat dan vooral bedrijven die bestellen.” Het is duidelijk dat velen de weg naar Frituur Elien al vonden en hebben onthouden.

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV

Om eens te proeven van al dat lekkers gingen we voor lekkere frietjes, die zeer royaal in en over het bakje belanden, een lekkere retroburger, een slaatje russisch ei, waarvan de sla vers voor je neus wordt gesneden en een ambachtelijke witloof-hamkroket gemaakt door kennissen die vroeger een beenhouwerij in Machelen hadden. Een echte aanrader wat smaak betreft!

Onze raad? Ga vooral zelf het ruime assortiment van frituursnacks, warme- en koude broodjes, salades en alles wat op de kaart staat eens uittesten: de vriendelijke en vlotte service is trouwens ook een pluspunt. Hier ga je sowieso met een glimlach buiten.

Praktisch

Adres: Kapellelaan 346, 1860 Meise

Openingsuren: van maandag tot donderdag telkens van 10 uur tot 13.30 uur en van 17 uur tot 21 uur. Vrijdag van 10 uur tot 13.30 uur en van 17 uur tot 22 uur. Zaterdag van 17uur tot 21 uur. Zondag is sluitingsdag

Bestellen: kan door te bellen naar 02 307 37 73

Website: Facebookpagina Frituur Elien

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV

Volledig scherm restotip van de week: Frituur Elien op Kapellelaan Meise © MKV