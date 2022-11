REPORTAGE. Op stap in Sint-Brixius-Rode, de thuisbasis van Frank Verstraeten: “De Zillion was ver weg. Dat interesseert mensen op de boerenbuiten niet”

Sint-Brixius-RodeGeen felle lasers, naakte danseressen of indrukwekkende vuurspuwers in Sint-Brixius-Rode, deelgemeente van Meise. Het landelijke dorpje waar Frank Verstraeten opgroeide met zijn ouders Annette en Armand, en broer Willem, staat in schril contrast met het flitsende leven waarvoor de Zillion-koning later koos. Al 43 jaar baat de familie Verstraeten ijssalon Brixius uit onder de schaduw van de lokale kerktoren: “Ik denk niet dat de klanten echt op de hoogte zijn van het Zillion-verhaal.”

“We deden ieder ons ding”, steekt broer Willem van wal. Hij zet meteen de toon. Slechts één jaar verschil in leeftijd is er tussen de twee broers Verstraeten. Maar hun karakter ligt mijlenver uit elkaar. “Ik ben rustig en Frank is wild. Dat hij zotte ideeën had, was al vroeg duidelijk. Samen uitgaan? Ik stond op de dansvloer, maar Frank ging op prospectie. Hij bezocht meerdere discotheken op een avond om de inrichting en het concept te bekijken. Dat vat onze jeugd zo ongeveer samen. Hij nam risico’s en ik speelde op veilig door in de zaak te stappen.” Willem Verstraeten (52) baat al jaar en dag ijssalon Brixius uit, de zaak die zijn ouders in juli 1979 begonnen en uitbouwden tot een begrip in de streek. Hun ijscoupes, pannenkoeken en huisgemaakte spaghetti, zijn al decennialang een vaste waarde in het Vlaams-Brabantse dorpje.

Volledig scherm Het nog altijd bestaande ijssalon van zijn ouders 'Brixius' in Sint-Brixius-Rode © Marc Baert

Maar voor Frank werd dat dorp al snel te klein. Hij startte een eigen computerzaak, INFOBrix, tegenover het ijssalon, maar zijn interesses lagen ergens anders dan in het landelijke Sint-Brixius-Rode. Dat werd duidelijk toen broer Willem de zaak instapte op zijn zestiende toen moeder Annette een hersentumor kreeg. Frank had geen interesse in de zaak en zocht andere oorden op. En dat bleef zo. Familiefeesten brengen ze nog wel met elkaar door, maar Frank loopt de deur van het ijssalon al lang niet meer plat. “Heel veel contact hebben we niet meer met elkaar.”

Quote We hingen niet aan de grote klok dat Frank een discotheek had. Het interes­seer­de de mensen ook niet. Willem Verstraeten, broer van Frank

Willem ging nochtans vaak uit in de Zillion tijdens zijn jeugd. “Elk weekend zat ik daar, maar ik liep er niet mee te koop dat ik de broer van Frank was. Ik was een gewone feestvierder, net als iedereen.” Zo ging het ook in Sint-Brixius-Rode. Dat Frank in 1997 de deuren opende van één van de meest tot de verbeelding sprekende discotheken? Dat hing de familie Verstraeten niet aan de grote klok. “Hardwerkende zelfstandigen waren het. Nooit namen ze verlof, de zaak was áltijd open…” Op vakantie gaan met de familie zat er niet in. “En toch hadden Frank en ik altijd een goede band”, vertelt Willem.

Volledig scherm Broers Frank Verstraeten (nu 53) en Willem Verstraeten (nu 52) © Marc Baert

Boerenbuiten

En Frank zelf? In het dorp kent iedereen hem als zoon van Annette en Armand van het ijssalon, of van zijn computerwinkel. Maar Zillion-aanhangers zijn er niet te bespeuren in de streek. “Het zal wel geweten zijn, maar het hield de mensen niet echt bezig. Antwerpen was ver weg, de Zillion leefde hier helemaal niet. Ik denk ook niet dat de klanten echt op de hoogte zijn van het Zillion-verhaal. Het is hier letterlijk de boerenbuiten.”

Volledig scherm De ‘Zevende hemel’, een coupe met vanille-ijs en Blue Curaçao, dé specialiteit in ijssalon Brixius © Marc Baert

En dat blijkt de kloppen. In de zaak zitten op een nazomerse middag gezinnen, koppels en familie te genieten. Zowel buiten als binnen is het een gezellige drukte. Maar de klanten komen duidelijk met één doel: het lekkere ijs. De ‘Zevende hemel’, een coupe met vanille-ijs en Blue Curaçao, is dé specialiteit van het huis, en ook de huisgemaakte spaghetti wordt gesmaakt. De meesten hebben geen idee dat hun lokale ijssalon vroeger de thuisbasis was van één van de meest mythische figuren uit het Belgische nachtleven. Slechts een enkeling herinnert zich dat er wel eens helikopter landde in de velden achter het ijssalon.

Quote Er werd gepraat over de helikopter die hier in de velden landde. Dat was natuurlijk heel wat vroeger. Maar verder hadden de mensen weinig interesse in de familie Verstrae­ten

“Vroeger kwam ik met mijn ouders wel eens in het ijssalon”, vertelt één van de klanten, die samen met haar dochter in een hoekje van het gigantische ijssalon zit. “Ik woonde vroeger enkele straten verder. We kenden Frank Verstraeten van naam, en er werd gepraat over de helikopter die hier achter ons in de velden landde. Dat was natuurlijk heel wat vroeger. Maar verder hadden de mensen er weinig interesse in. We weten dat er een link is, maar that’s it.”

Enkele tafeltjes verder komen ze zelfs uit de lucht gevallen wanneer we de familie Verstraeten ter sprake brengen. Marie-Linne uit Wolvertem en haar dochter Nathalie kennen de zaak. “Het ijssalon is heel bekend in de buurt. Maar dat de familie bekend is? Daar had ik geen flauw benul van! We wonen nochtans in de buurt...”

Volledig scherm Marie-Linne, dochter Nathalie en kleindochters Louise (6) en Emilie (3) kennen het ijssalon, maar niet de familie achter de zaak © Marc Baert

Willem en zijn ouders hebben de film gezien, maar de primeur kregen ze niet. “Pas toen hij af was, kregen we hem te zien. Gelukkig geeft de film een realistische weergave van Franks leven. Hoewel bepaalde dingen zijn uitvergroot, is Frank is neergezet zoals wij hem kennen. En de familie ook. Toch hopen we ons bescheiden leven hier verder te zetten. In de schijnwerpers staan is niet nodig voor ons.”

Volledig scherm Broers Frank Verstraeten (nu 53) en Willem Verstraeten (nu 52) © Marc Baert

