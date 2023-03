Provincie lanceert Maand van de Markt in Meise: “Markten houden handelskernen levendig”

12 vrijwilli­gers houden café De Vijfde Mijl in gemeen­schaps­cen­trum voortaan één keer per maand open

In gemeenschapscentrum de oude pastorie in Kapelle-op-den-Bos kan je voortaan elke derde zondag van de maand een pintje of koffie drinken in café ‘De Vijfde Mijl’. Dat wordt uitgebaat door een team van twaalf vrijwilligers.