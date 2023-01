Proces rond omkoping door ex-burgemeester en ex-schepen van Meise vindt plaats op 10 mei

Jos Emmerechts zetelde 24 jaar in de gemeenteraad van Meise, waarvan twaalf jaar als schepen en zes jaar als burgemeester. In 2012 werd hij verkozen op de CD&V-lijst, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij lijsttrekker was van LB+, een samenwerking tussen Open Vld en ex-CD&V’ers. LB+ werd met 8 zetels op 25 de grootste partij, maar belandde toch in de oppositie omdat N-VA, Samen Anders (een kartel van Groen en sp.a) en de nieuwe burgerpartij PRO een coalitie vormden. Gunther Van Doorslaer stond bij die gemeenteraadverkiezingen in 2018 op de vierde plaats van LB+.