Prijzen voor huizen blijven stijgen in Meise, appartementsprijzen al helemaal door het dak

Meise Woonzorg­cen­trum Oase nog steeds onder verhoogd toezicht: “Heel de sector kreunt onder personeels­krap­te”

Het aantal woonzorgcentra onder verhoogd toezicht van het agentschap Zorg en Gezondheid schommelde de voorbije jaren altijd tussen 10 en 15. Maar sinds enkele maanden is dat getal aangegroeid tot 25. Eén ervan is WZC Oase in de Tramlaan. Daar zijn ze echter op de goede weg, aldus woonzorggroep Korian.

6 januari