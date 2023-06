Pop-up speelwijken trekken zomer lang door Meise: “Samen spelen zorgt voor oefenkansen Nederlands”

UPDATE Verdachte spoorloos nadat hij kan ontsnappen tijdens huiszoe­king in Opwijk

In de Stationsstraat - in het centrum van Opwijk - is donderdagochtend een verdachte kunnen ontsnappen tijdens een huiszoeking. Het was op vraag van het Franse gerecht dat federale agenten een huiszoeking en een verhoor kwamen uitvoeren. De man is ondanks een klopjacht voorlopig spoorloos. Die zoekactie ging niet onopgemerkt voorbij. “De kinderen vonden het heel spectaculair”, klinkt het in de nabijgelegen basisschool.