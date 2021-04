Politie zoekt daders met pistool die wilden binnendringen bij hoogzwangere vrouw

WestrodeDe politie is op zoek naar twee mannen, die een hoogzwangere vrouw in Meise bedreigden met een pistool. Ze kwamen aanbellen met een pakketje, maar konden niet binnendringen in huis. Ze zijn op een motor gevlucht richting de A12.

Op zondag 12 juli 2020 arriveren twee mannen op een motorfiets van het type Honda X-ADV 750 in Westrode, een gehucht in Meise. Ze stoppen om 7.30 uur bij een huis in de Westrodestraat. Een van de verdachten stapt af met een pakketje onder zijn arm en belt aan.

De hoogzwangere bewoonster van het huis is thuis met haar vier kinderen. Wellicht weten de mannen dat haar man niet thuis is. Ze komt naar beneden en kijkt door de glazen voordeur. Ze gebaart naar de man dat hij het pakje achter mag laten. Terwijl de man wegloopt, ontgrendelt de vrouw de deur. De verdachte keert om en probeert binnen te dringen. Dat lukt niet, dus trekt hij een pistool dat hij door de glazen deur op het slachtoffer richt. Hij beveelt haar in het Frans om de deur te openen. De tweede verdachte komt zijn handlanger helpen. Hij probeert de deur te forceren met een schroevendraaier.

De vrouw zet intussen het alarm aan en weet de daders zo af te schrikken. Ze vluchten op hun motorfiets weg in de richting van de A12. De politie is nog steeds op zoek naar de twee verdachten, en hoopt op tips van het publiek.

Volledig scherm Poging tot home invasion Meise © Repro

Omschrijving

Verdachte 1 spreekt Frans met een licht accent. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte helm van het merk ‘Iota’ en een zwarte jas.

Verdachte 2 droeg op het moment van de feiten een blauw-wit-zwarte helm van het merk ‘Araï’ met blokjespatroon, een zwarte leren vest en een lichtblauwe jeans. Hij had een grote sporttas bij zich.

De mannen zaten op een motorfiets van het merk Honda, model X-ADV 750 van het bouwjaar 2017, 18 of 19. De motor heeft aan beide zijden onderaan een valbeugel. En aan beide kanten kleeft een sticker: links één van ‘Motul’ en rechts één van ‘Bridgestone’. Verder valt vooral de kleur op, de blauwe accenten en de rode streep net onder het windscherm zijn later aangebracht en origineel. De nummerplaat MCEK-842 die op de moto is aangebracht, is vals. De motor had ook geen spiegels. Misschien is dat iemand opgevallen?

Heeft u meer informatie over de zaak? Bel dan gratis naar de politie via het nummer 0800 30 300. Of maak een melding via het online tipformulier.