Politie stelt waslijst aan gebreken vast bij 21-jarige chauffeur

grimbergen Veel nieuws voor voetbalver­e­ni­ging Fenixx BeigHum

Er beweegt heel wat in de voetbalwereld van Grimbergen. Er is een heuse mol aan de slag op het veld in Beigem, verenigingen Humbeek-Borght en Beigem fuseren nu voor echt. Afgelopen jaar werkten ze al samen. Vanaf nu is het definitief Fenixx BeigHum. En vandaag zitten de leden in sporttenue op de schoolbanken voor dag van de sportverenigingen.

13:58