Plantentuin epicentrum van 41e editie De Gordel

Vanuit deze prachtige trekpleister in de Vlaamse Rand vertrokken drie wandeltochten, vier fietstochten én de Gordelklassieker. Onder het motto ‘SOS Vlaamse Rand’. voerde het Vlaams Belang zondag actie op de Gordel. De partij maakt zich naar eigen zeggen hoe langer hoe meer zorgen over het afkalvende Vlaams karakter van de rand rond Brussel. “De steeds groter wordende exodus uit Brussel in combinatie met de aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden”, aldus Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans.

Recordpeil

De partij wijst in dat verband op nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat het aantal ‘Brusselaars’ dat zich in de Rand vestigt een nieuw recordpeil bereikt. “Indien er niet snel kordate maatregelen worden genomen, dreigen we in de praktijk een onderdeel te worden van het multiculturele en verstedelijkte Brussel. Het is pompen of verzuipen”, stelt Laeremans. “Zowat alle indicatoren staan op rood. In 17 van de 19 randgemeenten groeit een meerderheid van de kinderen op in een anderstalig gezin en quasi de helft van de inwoners is van niet-Belgische herkomst”.