Pastoor Jan Lagae gaat met pensioen en schreef een boek: “Maar je zal me nog genoeg tegenkomen in Wolvertem hoor”

Pastoor Jan Lagae heeft eigenlijk drie dingen te vieren. Hij werd dit jaar 75 jaar. Hij werkt 50 jaar, waarvan 20 jaar in Meise en Wolvertem. Dat maakt dat hij ook onherroepelijk met pensioen moet gaan én hij brengt een boek uit. Reden genoeg om te vieren in zijn favoriete kapel, toch? Voor wie het nog niet zou raden: het gaat om de Boskapel in Imde.

Vandaag is dus een stukje afscheid dat geen echt afscheid is. “Ik zie op tegen de verhuis, ja. Want ik moet de pastorie verlaten en daar komt nu een secretariaat van de parochie. Maar ik blijf in Wolvertem en zal nog wel vieringen en gebedsdiensten verzorgen. Al zijn er in Meise wel 50 leken die dat nu ook doen”, stelt Lagae meteen gerust. “Ik had in het totaal twaalf parochies, daarvan op dit moment nog acht in groot Meise. Maar regelmatige vieringen vinden enkel nog plaats in Wolvertem, Sint-Brixius-Rode en Meise centrum. Als alles goed gaat is er vanaf november 2022 een vervanger voor Meise en meteen ook Kapelle-op-den-Bos.”

Tijdens de coronacrisis besloot hij een boek te schrijven. “Het is het eerste en wellicht ook het laatste. Het gaat over vrijwilligerswerk in de kerk. Zo werden vrijwilligers van als hulpje aanschouwd, maar er werd hen haast nooit voldoende medeverantwoordelijkheid gegund. Helpen mochten ze, maar mee beslissen? Vanuit deze vaststellingen en ervaringen is dit boek tot stand gekomen, want jarenlang werd ik als bisschoppelijk verantwoordelijke voor de parochiale catechese door collega’s-pastoors nogal eens bekeken als ‘dé waterdrager van de leken’. In mijn boek Gewijden en Toegewijden houd ik een pleidooi voor een kerkelijk vrijwilligersbeleid.” Het boek is onder andere online te bestellen via uitgeverij Halewijn.

Wie Pastoor Jan zegt, zegt meteen ook ‘De Boskapel van Imde’. “Die eigenlijk op grondgebied Wolvertem ligt”, lacht Lagae snel. Waarom hij zo’n speciale band heeft met de kapel? Omdat het een kopie is van de kapel van Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen in Heverlee. “Ik ben afkomstig van Heverlee. Als jonge gast ging ik met de fiets naar die kapel in het bos aan de vijvers Zoete Waters. Ik ontdekte er mijn roeping. Toen ik in 2001 hier aankwam, voelde ik die verbondenheid meteen”, herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. “De Barokstijl, de grootte, al stond ze er helemaal verloederd bij.” Hij zorgde er intussen voor dat ze werd opgefrist, dat er een constant en aangenaam klimaat heerst door de grondgeboorde warmtepomp en hij zette alles in gang om ook het orgel en de klok te laten restaureren. Projecten die heel wat centjes en dus subsidies vergen. “Ik ga blij zijn als ik het mag meemaken dat ze weer helemaal tiptop in orde is.”

Tijdens zijn pensioen zal hij aan de slag gaan als aalmoezenier bij woonzorgcentra Herfstvreugde, Van Horick en Moutershof. Daarnaast zal hij meewerkend priester zijn om de aangekondigde pastoor te helpen en bij te staan.

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Volledig scherm Pastoor Jan Lagae werd 75, gaat op pensioen en lanceert zo nog even een boek - Meise - Wolvertem © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.