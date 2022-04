Optiek Van den Houte ontving 400 euro aan vals geld

londerzeel Proefpro­ject circulatie­plan overdon­dert inwoners en midden­stand. “Sturen, ondervin­den en bijsturen. Dat gaan we doen”

Gemeente Londerzeel start een proefproject wat de mobiliteit in en rond het centrum van Londerzeel beïnvloedt. “Gezien een aantal stromen gecreëerd werden door de werkzaamheden, willen we het proefproject meteen laten aansluiten nadat de werkzaamheden afgerond zijn”, stelt het bestuur. “We willen vooral het doorgaand verkeer uit het centrum houden en voeren daarom dit circulatieplan in”, legt schepen voor mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD) uit. Oppositiepartij N-VA kan zich niet vinden in de gang van zaken.

12 april