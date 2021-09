Opnieuw ‘coup’ in gemeente, burgemeester Meise stelt nieuwe coalitie voor: “Vertrouwen tussen coalitiepartners was helemaal weg”

meiseMeise gaat verder met een nieuw gemeentebestuur. Zowel N-VA, LB+ als de 2 onafhankelijken dienen samen een constructieve motie van wantrouwen in. Gerda Van den Brande (N-VA) blijft burgemeester en krijgt in de toekomst bijstand van twee schepenen uit de N-VA fractie en drie schepenen van LB+. “Beide fracties hebben mekaar gevonden op verschillende inhoudelijke dossiers”, aldus de burgemeester. Hierdoor belanden Samen Anders en Pro in de oppositie, terwijl ze deze legislatuur nog begonnen in de meerderheid.

“Ik voorspel een brokkenparcours en vriendjespolitiek”

De schepenen die aan de kant geschoven werden, vielen compleet uit de lucht. Roel Anciaux (Samen Anders) spreekt van een schandalige manier van werken. “Afgelopen maandag was er nog een gewoon schepencollege. Samen maakten we de agenda voor de komende gemeenteraad. Geen vuiltje aan de lucht. Dat men dus niet komt zeggen dat er geen moment was om ons in te lichten.”

Quote Ik sluit niet uit dat we verdere stappen zullen ondernemen Roel Anciaux (Samen Anders)

Anciaux vreest dat het nieuwe bestuur enkel naar postjes kijkt en geen gezamenlijke visie kan presenteren. “We gingen voor vernieuwing in onze gemeente. Misschien te veel in een keer. Dossiers werden heropend, we realiseerden al veel op korte tijd. In elk geval hield N-VA zich niet aan de afspraak om samen ergens voor te gaan. Pure woordbreuk dus. Ik wens hen alle succes maar vrees voor een brokkenparcours. Ik voorspel vriendjespolitiek. Bij bouwvergunningsaanvragen zullen meer afwijkingen toegestaan worden en de sociaal achtergestelden zullen weer eens aan de kant geschoven worden in onze gemeente. Ze beschermen enkel de sjerp van Gerda en dat tegen het decreet in. Ik sluit niet uit dat we hier verdere stappen tegen zullen ondernemen”, zegt hij.

Spanningen

“Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet een vlotte samenwerking binnen de huidige coalitie te wensen over. Uiteenlopende visies in bepaalde dossiers, eigengereid handelen, het achterhouden van informatie en de omgang van bepaalde schepenen met het personeel zorgden voor spanningen binnen de meerderheid. Die wrevel en een onderling gebrek aan vertrouwen stonden een verdere vlotte samenwerking in de weg. En laat nu net dat vertrouwen de basis vormen voor een goed bestuur”, klinkt het.

Een dossier dat er voor N-VA met kop en schouders boven uit stak, was ‘Tussenveld’. “Het was de druppel die de emmer deed overlopen. In een coalitie is vertrouwen in elkaar een essentieel gegeven. Dit vertrouwen smolt weg als sneeuw voor de zon. Verder doen was gewoon niet meer realistisch”, zegt burgemeester Van den Brande. Toch maakt het bestuur hier volgens Anciaux een grote beslissing. “Er moeten betaalbare woningen komen. Of het nu op Tussenveld is of ergens anders.”

Tom Heyvaert (LB+) kijkt uit naar deze nieuwe coalitie en samenwerking: “LB+ en N-VA voerden constructieve gesprekken en al snel bleek dat we op dezelfde golflengte zitten. We zullen met nieuwe gezichten de komende drie jaar hard werken en de gemeente goed besturen zodat de inwoners fier kunnen zijn op hun gemeente.”

Nieuwe coalitie

Gerda Van den Brande blijft burgemeester. Ook Schepen Jonathan De Valck blijft aan boord. Beiden behouden dezelfde bevoegdheden. Nieuw zijn Ann Van den Broeck (N-VA). Voor LB+ worden Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers (Open VLD) en Ruben Algaba schepen. Begin 2022 neemt Virginie De Klippel (Open VLD) de taak van gemeenteraadsvoorzitter op zich. Zo ontstaat een meerderheid van 16 op 25 zetels.

