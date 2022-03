Op huizenjacht in... Meise: “Plantentuin, ruime woningen en veel faciliteiten zijn ongelooflijke troeven van deze randgemeente”

grimbergen Eloïse (12) is eerste lid van hockeyclub Merode dat doorstoot naar selectie voor programma Nationale ploeg. “Ooit een Red Panter worden is een droom”

Hockey Club Merode in Grimbergen blaast 7 kaarsjes uit en heeft heuglijk nieuws te melden. Voor het eerst sinds het bestaan van de club, is een lid geselecteerd om te trainen binnen het Be Gold programma van de Koninklijke Belgische Hockeybond. Eloïse Aerts, amper 12 jaar, werd als talentje ontdekt en zit nu in een nationale selectie. Ze gaat elke zondag op training en kan over twee jaar mogelijks doorstoten naar het nationale team. Wij duimen alvast mee.

28 maart