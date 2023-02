Ook na verlies tijdens WK steunt Meise Boven verenigingen

Meise Ste­ven organi­seert stiltewan­de­ling in Meise: “Belangrijk om rustpunten in te plannen”

Steven De Winter (52), een gepassioneerd natuurliefhebber, organiseert al enkele jaren stiltewandelingen in de Groene Rand rond Brussel. En die blijken meer dan nodig, in onze hectische samenleving. “Soms is het nodig om in stilte in jezelf te keren. Daarin liggen soms antwoorden die je op andere manieren niet kan vinden.”