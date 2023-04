Ontdek zondag wat er allemaal leeft in de vernieuwde Pastorietuin

Bartel Van Riet lanceert opmerkelij­ke campagne in Steenhuf­fel: jouw onderbroek laat zien hoe gezond jouw tuin is

Op maandag lanceerde de Landelijke Gilden de campagne ONDERbroek ONDERgronds in basisschool Ter Elst in Steenhuffel. Het doel van deze campagne is op het eerste gezicht een beetje raar. Zo veel mogelijk Vlamingen moeten hun onderbroek (of een ander stuk katoen) in hun tuin begraven, om het na twee maanden weer op te graven. De staat van de onderbroek na die twee maanden vertelt immers veel over de bodemkwaliteit in je tuin, en laat die bodemkwaliteit nu net bepalend zijn voor het groeien en bloeien van jouw stukje groen.