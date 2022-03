Oekraïens seniorenkoppel wordt warm ontvangen in residentie Aquamarijn

londerzeel Michael Van Den Bossche stopt na 13 jaar met café ‘t Excuus: “Als ik nog wil veranderen van job, is het nu het moment”

Café ‘t Excuus in Londerzeel staat over te nemen nu Michael Van Den Bossche ermee ophoudt. “Ik heb van meet af gezegd dat ik na dertien jaar zou stoppen. Dat zei ik ook tegen mijn klanten. Al weet ik dat ze me niet allemaal geloofden”, lacht hij. Daarmee is één van de gezelligste cafés, waar iedereen welkom is en waar een liefde voor Ierland boven drijft, op zoek naar een nieuwe uitbater.

9 maart