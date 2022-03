Oekraïens seniorenkoppel wordt warm ontvangen in residentie Aquamarijn: “Gelukkig kunnen we goed overweg met Google Translate”

Net als velen gaf ook residentie Aquamarijn in Meise zich op als ‘gastgezin’. “We hadden een kamer vrij en willen graag ons steentje bijdragen. Wel vroegen we naar oudere mensen omdat we denken dat zij zich hier beter zouden voelen in onze omgeving. En nu komt ons eerste koppel aan. Een vrij druk moment. De gemeente verwelkomde hen, er was een tolk, ze komen in een totaal nieuwe maar veilige omgeving terecht. Het moeten heel veel indrukken tegelijk geweest zijn voor hen”, aldus Decan. “Ze spreken enkel Russisch en Oekraïens, gelukkig kunnen we goed overweg met Google Translate”, lacht ze. “En tegen de avond lag er al een papier op tafel met Nederlandse woorden als ‘goedenavond’, ‘smakelijk’, ...”