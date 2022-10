Ode aan ereburger Ann Christy is compleet met infobord aan Ann Christyplein

Ann Christy betekende - en doet dat nog steeds- veel voor gemeente Meise. Ook al is ze al 38 jaar niet meer onder ons, ze werd enige jaren geleden gekroond tot ereburger van Meise. En in oktober 2020 besloot het gemeentebestuur om het plein definitief naar haar te vernoemen. Free Souffriau doopte het plein eerder al eens om in het kader van haar tournee in 2009: ‘Een beetje Annders’ waarin ze heel wat liedjes van Christy weer tot leven bracht. Maar dat was slechts een tijdelijke actie. Nu is het voor echt.