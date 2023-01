Nu al inschrijven voor volgend schooljaar: “Kamperen hoeft niet meer”

September lijkt nog ver weg, maar het aanmeldsysteem voor volgend schooljaar is nu al online. Deze maand krijgen ouders van kinderen uit voorrangsgroepen de kans om hun schoolkeuze te registreren. Dit zijn kinderen met broers of zussen in één van de zeven kleuter- en basisscholen en kinderen van het schoolpersoneel.

“Dankzij het digitaal aanmeldingssysteem is er maar één manier om alle kinderen die in Meise naar school willen gaan, in te schrijven in een school. Zo zorgen we voor transparantie en rechtszekerheid voor iedereen. Voor ouders en voogden die voor het eerst digitaal aanmelden en de Nederlandse taal minder goed beheersen, is er een duidelijke infografiek opgemaakt met alle belangrijke data en uitleg”, zegt Jorn Lathouwers, schepen van Onderwijs.