Moutershof viert 5-jarig bestaan en droomt van belevenistafel

De vijf jaren vlogen voorbij. Intussen is het Moutershof met haar 107 plekken bijna constant volzet. Er is zelfs een wachtlijst. “We hebben een zware periode achter d rug en corona heeft woonzorgcentra zeker getroffen. Intussen konden we de draad weer oppikken en is het tijd voor fijnere tijden. Zoals onze verjaardag vieren bijvoorbeeld!”, klinkt het bij directrice Corina Derweduwen.

“Iedereen is welkom op onze Vlaamse kermis. De straat is afgesloten op 25 september zodat we hier een echt feest kunnen laten doorgaan met tentjes op straat. Een springkasteel, optredens, spelletjes voor groot en klein, drank en hapjes horen daar natuurlijk ook bij. Het zal een groot feest zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm WZC Moutershof in Meise blaast 5 kaarsjes uit. Blaas jij mee tijdens hun Vlaamse Kermis? © IF

De inkomsten hebben ook al een bestemming: “We willen heel graag een belevenistafel aankopen. Dat is een tafel waar puzzels en digitale spelletjes zijn verwerkt op maat van dementerende personen. Enige tijd geleden kregen we de kans om er zo eentje tijdelijk te gebruiken. Dat sloeg zo aan dat we er zelf een willen aankopen.” Zo’n tafel rond de 10.000 euro dus alle steun is welkom. Echt diep hoef je daarvoor niet in de buidel te tasten: ga mee vieren tijdens het feest ter ere van hun 5 jarig bestaan en je steunt mee.

De Vlaamse kermis gaat door in Zep, de straat waar het Moutershof is in Meise, op 25 september van 15 tot 19 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.